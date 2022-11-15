Крупный пожар в Подольске мог произойти из-за неисправного электрооборудования

Крупный пожар, произошедший накануне в Подольске на территории бывшего завода «Зингер», мог возникнуть из-за неисправного электрооборудования. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«Площадь пожара на момент ликвидации открытого горения составила около 2,8 тыс кв. м, произошло обрушение 400 кв. м кровли. В настоящий момент продолжается проливка здания, пострадавших нет. По предварительной данным возгорание произошло по причине аварийного режима работы электрооборудования или электросети», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что прокуратура контролирует принятие процессуального решения по данному факту.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет проводит доследственную проверку, выясняя причины пожара.

Возгорание произошло на территории бывшего завода «Зингер» в Подольске 14 ноября около 14.45. Как сообщали в местной администрации, на складе мебели загорелся упаковочный материал – полиэтилен и картон.

Москва, Андрей Дорофеев

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