Труп обнаружен в сгоревшей квартире на северо-западе столицы

Труп мужчины обнаружен после тушения пожара в одной из квартир на северо-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
«15 ноября в квартире на 2 этаже в жилом доме на Неманском проезде произошел пожар. По предварительной информации, после тушения в одной из комнат обнаружено тело мужчины», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
В пресс-службе добавили, что установление всех обстоятельств, ход процессуальной проверки и принятие процессуального решения по данному факту находится на контроле в Хорошевской межрайонной прокуратуре.
Москва, Андрей Дорофеев
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