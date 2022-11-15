Карманник украл гаджет у посетителя ночного клуба, показывая прием единоборства

Гость Москвы, показывая одному из посетителей ночного клуба борцовский прием, вытащил из его кармана дорогой смартфон. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Предварительно установлено, что злоумышленник в ночном клубе на улице Маросейка в момент демонстрации приёма единоборства другому посетителю тайно похитил из его кармана мобильный телефон известного бренда, после чего скрылся. Похищенный гаджет он сбыл, а вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Полицейские по подозрению в его совершении задержали 27-летнего мужчину.

Москва, Андрей Дорофеев

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