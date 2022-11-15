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Вторник, 15 ноября 2022, 16:44 мск

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«Газпром» уточнил данные о падении объемов добычи и экспорта «голубого топлива»

«Газпром» с начала года по 15 ноября, по предварительным данным, добыл 359,7 млрд кубометров газа, что на 19,2% (на 85,3 млрд кубометров) меньше прошлогоднего уровня. Об этом говорится в сообщении компании.

«Газпром» также уточнил, что экспорт в страны дальнего зарубежья сократился на 43,4% – до 93,2 млрд кубометров газа. Одновременно, как отметила компания, растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Газпром

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