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Вторник, 15 ноября 2022, 17:17 мск

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Насильник напал в подъезде на жительницу Москвы

Насильник напал на женщину в подъезде дома на юге столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.

«По версии следствия, ночью 14 ноября 2022 года на лестничной площадке жилого дома, расположенного вблизи Борисовского проезда в городе Москве, 29-летний мужчина, применив к потерпевшей физическую силу, совершил изнасилование», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе совместной работы следователей СК и сотрудников уголовного розыска личность и местонахождение подозреваемого установлены. Фигурант задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед районным судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Проводятся другие следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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