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Вторник, 15 ноября 2022, 17:34 мск

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Мариуполю и Мелитополю указами Путина присвоены звания «Город воинской славы»

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю (Донецкая Народная Республика) и Мелитополю (Запорожская область) почетные звания РФ «Город воинской славы». Тексты соответствующих указов размещены на официальном портале правовой информации.

В обоих документах указано, что звание присвоено «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Ранее с предложением о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы» выступил глава РАН Геннадий Красников.

Звания «Город воинской славы» ранее были удостоены 45 городов. В частности, в 2015 году его получили Гатчина, Грозный, Петрозаводск, Старая Русса и Феодосия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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