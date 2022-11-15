Мариуполю и Мелитополю указами Путина присвоены звания «Город воинской славы»

Президент России Владимир Путин присвоил Мариуполю (Донецкая Народная Республика) и Мелитополю (Запорожская область) почетные звания РФ «Город воинской славы». Тексты соответствующих указов размещены на официальном портале правовой информации.

В обоих документах указано, что звание присвоено «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».

Ранее с предложением о присвоении Мариуполю и Мелитополю звания «Город воинской славы» выступил глава РАН Геннадий Красников.

Звания «Город воинской славы» ранее были удостоены 45 городов. В частности, в 2015 году его получили Гатчина, Грозный, Петрозаводск, Старая Русса и Феодосия.

Москва, Андрей Дорофеев

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