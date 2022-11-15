В Совете Федерации назвали деятельность Минфина РФ угрожающей госбезопасности

Решения министерства финансов РФ угрожают государственной безопасности России. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова в Совете Федерации в ходе «круглого стола» на тему развития радиоэлектронной промышленности. По ее оценке, деятельность этого ведомства необходимо, как минимум, контролировать.

Директор предприятия обратила внимание на проблемы при реализации важных для государственной безопасности проектов. «То, что администрируется Минпромом на сегодняшний день – проекты регистрируются, защищаются, деньги выдаются. Но цепочка не замкнута до того момента, пока по 16-19 (ФЗ) якорный заказчик не получит свои деньги по субсидии. Сначала мы долго ждали, чтобы была наполнена финансированием эта история у Минцифры. Сейчас вроде как деньги появились, но проекты проходят очень плохо. Мы видим по тем замечаниям, которые дают представители Минфина на обсуждениях о том, что идет игра понятиями под так называемую экономику, прошлую экономику, рыночную, когда пытаются сравнить несравнимое», – отметила она.

«На сегодняшний день нельзя сравнивать ни стоимость электронной компонентной базы, ни стоимость оборудования с тем, что было до февраля. А под эту сурдинку – если вы не можете сделать дешевле или так же, как это есть на мировом рынке, – ну, значит вроде как бы и не надо этого делать. И вот это стратегическая ошибка, потому что у нас и до этого 30 лет с микроэлектроникой была проблема, потому что это относится к классу высоких технологий, где ценник инвестиций может превышать объем внутреннего рынка. Но мы даже внутренний рынок не можем структурировать под эту историю, не говоря о том, как мы выйдем на международный», – пояснила Хасьянова.

По ее оценке, необходим контроль, каким образом Минфин определяет очередность финансирования важных проектов. «Они (Минфин) каким-то образом ранжируют – вот это финансируем, это не финансируем, это можно отложить подальше. Но все, что касается микроэлектроники, радиоэлектронной промышленности в целом, – это сейчас не просто технологический суверенитет. Это в принципе государственная безопасность. И если вот это понимание не будет донесено, и не будет контролироваться, что в Минфин заехало на одобрение такое-то количество проектов, а одобрено за месяц совершенно другое количество проектов – почему? То есть – почему они не одобрены, почему было отдано предпочтение другим проектам? Вот казалось бы полгода назад говорили, что изделия, которые нужно перенести с тех фабрик, которые на сегодняшний день нам недоступны, на те фабрики, которые есть в РФ, – до сих пор не профинансировано, НИОКРы (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) не открыты», – констатировала она.

Один из организаторов «круглого стола» – сенатор Константин Долгов со своей стороны отметил важность этих проблем, назвав НИОКР в сфере электроники одним из «самых больных вопросов». «Вопрос развертывания соответствующих производств здесь – это вопрос реальной независимости. Потому что из одной зависимости в другую попадать никто не собирается. Во всяком случае, при государственном подходе мы точно не собираемся это делать, а другого подхода у нас просто быть не может…» – подчеркнул Долгов.

Москва, Мария Соколова

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