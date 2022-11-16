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Среда, 16 ноября 2022, 11:42 мск

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Труп бизнесмена с простреленной головой обнаружили в Домодедове

Труп мужчины с простреленной головой обнаружили в автомобиле в Домодедове. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По предварительным данным, 15 ноября на улице Ореховая в городе Домодедово в салоне автомобиля марки Mercedes-Benz обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением в области головы.

Установлено, что жертвой является 63-летний предприниматель. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Произведён осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы. Проводятся допросы родственников и компаньонов.

«Рассматриваются различные версии, совершенного преступления. Принимаются все возможные меры к установлению лиц, причастных к убийству», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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