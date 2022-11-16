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Среда, 16 ноября 2022, 13:43 мск

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Семьи мобилизованных москвичей смогут получить онлайн-консультации по оформлению недвижимости

Специалисты Росреестра будут проводить онлайн-консультации для москвичей, мобилизованных на военную службу, и их семей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Мобилизованным на военную службу гражданам и членам их семей столичное управление Росреестра будет оказывать консультативную помощь по вопросам оформления недвижимости. В непростой жизненной ситуации важно вовремя получить необходимую юридическую поддержку, тем более, когда речь идет о недвижимом имуществе. Чтобы максимально упростить процедуру переоформления прав, купли-продажи или дарения квартиры, достаточно записаться на онлайн-консультацию к специалистам Росреестра на портале mos.ru, выбрать дату и время», – отметил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

За консультацией можно обратиться к специалистам из отделов регистрации недвижимости жилого и нежилого назначения, объектов нового строительства, обременений и ограничений. Услугу предоставляют бесплатно авторизованным пользователям mos.ru. Для записи на онлайн-консультацию пользователям нужно иметь стандартную или полную учетную запись на портале.

В начале октября в столице был создан специальный центр поддержки семей мобилизованных. По данным пресс-службы мэра, помощь в центре получили 95% обратившихся. Каждое обращение рассматривают индивидуально, многие удается исполнить день в день, а если требуется больше времени, специалисты остаются на связи с родственниками мобилизованных до окончательного решения вопроса.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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