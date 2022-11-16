Собянин высказался против отмены новогодних гуляний, но предложил москвичам самим решить этот вопрос

Жители Москвы могут высказаться по вопросу отмены новогодних празднеств, проголосовав на сайте «Активный гражданин». Об этом на своем личном сайте сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

Рассуждая на тему новогодних торжеств, мэр напомнил драматическую ситуацию, сложившуюся зимой 1941 года во время Битвы за Москву. При этом, по его словам, даже в таких условиях, «назло невзгодам, назло врагам – в окопах и блиндажах, в бомбоубежищах, на заводах и фабриках, в Большом театре, в городских парках решили сделать праздник для детей и взрослых».

«Самое страшное, когда люди и страна впадают в депрессию, забывают о своих традициях, отказываются от человеческих радостей», – считает мэр.

Собянин добавил, что сейчас, «когда тысячи парней, мужей, отцов и сыновей сражаются за независимость нашей Родины, когда льется кровь, когда страдают сотни тысяч мирных людей», перед гражданами встает аналогичный выбор.

«Во имя мифической экономии, во имя показного сострадания отказаться от праздников. Или вопреки трагическим обстоятельствам все же оставаться людьми. Людьми, которые придерживаются национальных традиций, не теряют духа, не впадают в уныние, верят в победу – и не показными слезами, а делами поддерживают тех, кто сегодня на передовой», – заявил Собянин.

Мэр Москвы подверг сомнению необходимость экономить на праздниках, поскольку доходы от них позволят кратно больше направить на поддержку участников СВО. Кроме того, по его мнению, искусственные ограничения могут «добивать малый бизнес, в котором работают миллионы людей».

«Может, во время праздников развернуть благотворительные ярмарки для поддержки пострадавших районов? Может, не отменять, а посвятить праздник нашим воинам и людям, которые не покладая рук работают в ОПК, строят оборонительные сооружения, восстанавливают разрушенные дома? Сегодня из-за собственной безумной санкционной войны Европа погружается в темноту. Зачем нам делать то же самое? Из солидарности с европейцами?» – отметил он.

В то же время, Собянин уверен, что не следует закупать новые новогодние конструкции, «но в целом город должен быть украшен и приветлив». «Как всегда, в таких случаях решать вам, дорогие друзья. Предлагаю проголосовать на «Активном гражданине»», – заключил мэр Москвы.

Ранее в ряде регионов России было принято решение отказаться от новогодних праздничных мероприятий.

Москва, Андрей Дорофеев

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