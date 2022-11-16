Житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела из-за стрельбы на улице по собаке

Полиция возбудила уголовное дело в отношении жителя Подмосковья, расстрелявшего из ружья бродячую собаку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

«В дежурную часть ОМВД России по г.о. Кашира поступило сообщение о том, что возле одного из продуктовых магазинов в д. Тарасково находится мужчина с оружием. В ходе отработки полученной информации полицейскими установлен и опрошен местный житель, который застрелил бродячую собаку из зарегистрированного в установленном законом порядке гражданского огнестрельного оружия, которое было изъято и сдано на хранение», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что в отношении мужчины по факту жестокого обращения с животным возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса РФ.

Как уточнили в прокуратуре Подмосковья, злоумышленник произвел в собаку два выстрела, после чего привязал животное за трос к своей машине и увёз с места происшествия. Его действия были сняты очевидцами на видео, которое попало в СМИ.

Надзорное ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

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