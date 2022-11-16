Фотограф проведет 13 лет в колонии за растление несовершеннолетних в Москве

Лефортовский районный суд Москвы признал 45-летнего жителя Воронежа виновным в растлении несовершеннолетних. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что в период с 2018 по 2020 годы П., работая профессиональным фотографом, в ходе студийных съемок в арендуемой квартире на территории Юго-Восточного административного округа столицы, достоверно зная о возрасте трех несовершеннолетних девочек, совершил в отношении них иные действия сексуального характера, причинив им моральный вред и нравственные страдания», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Мужчина осужден за совершение трех преступлений, предусмотренных, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего).

Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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