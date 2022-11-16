Суд вынес приговор москвичке, выбросившей новорожденную девочку в мусоропровод

Бутырский районный суд столицы признал 43-летнюю москвичку виновной в покушении на убийство новорожденного младенца. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Установлено, что Б., будучи беременной, на учет по беременности и родам в медицинскую организацию не встала, мер к благоприятному течению и исходу беременности не приняла. 14 апреля 2022 года женщина, не принимая мер к вызову скорой медицинской помощи для экстренной госпитализации новорожденного в родильное отделение, осуществила роды в ванной комнате квартиры, расположенной по ул. Северный бульвар в г. Москве, в результате которых родился живорожденный и жизнеспособный младенец женского пола», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что после этого женщина запеленала новорожденную девочку в пеленку и полотенце, положила в полиэтиленовый пакет и выбросила в мусоропровод с 9 этажа жилого дома. Младенца позже обнаружили в мусорном баке и госпитализировали.

В тот же день в ходе оперативно-розыскных мероприятий причастность москвички к совершению преступления была установлена.

Суд приговорил женщину к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор в законную силу еще не вступил.

Над новорожденной девочкой и старшим пятилетним сыном осужденной установлена опека.

Москва, Андрей Дорофеев

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