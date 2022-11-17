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Четверг, 17 ноября 2022, 10:05 мск

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Мужчина «просто так» поджег крыльцо храма в Москве

Фото: пресс-служба ГУ МВД по городу Москве

Житель столицы, «прогуливаясь с канистрой», пытался поджечь православный храм. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«В столичную полицию поступило сообщение о возгорании на территории православного храма на Кавказском бульваре в Москве. По словам сторожа, ночью сработал один из датчиков движения. Выглянув в окно, он увидел охваченную огнём дорожку между оградой и входом в здание. Мужчина выскочил на улицу и с помощью огнетушителя погасил пламя», – говорится в сообщении ведомства.

По данным правоохранителей, огнем были повреждены тротуар и лакокрасочное покрытие крыльца прихода. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается.

Сотрудники уголовного розыска при проведении оперативно-розыскных мероприятий на Луганской улице задержали 45-летнего жителя столицы, подозреваемого в вандализме.

«По словам злоумышленника, ночью он вышел на прогулку и взял с собой канистру с горючим. Без какой-либо цели он разлил её содержимое около забора церкви и поджёг», – добавили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 214 Уголовного кодекса РФ (вандализм, совершенный по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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