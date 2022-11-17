Москвичка, пытавшаяся заморозить новорожденного, предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы столицы, обвиняемой в покушении на убийство новорожденного сына. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета Росси по городу Москве.

«9 марта 2022 года на автомобильной стоянке вблизи жилого дома, расположенного по улице Перерва в городе Москве, в сумке обнаружен младенец мужского пола. Новорожденный ребёнок был госпитализирован в одну из детских городских больниц, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. В ходе допроса фигурантка сообщила, что родила ребенка в г. Санкт-Петербурге, после чего вернулась в Москву. Также она пояснила, что с отцом новорожденного ребенка не проживает, поскольку он систематически злоупотребляет спиртными напитками», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, во время проведения проверки показаний на месте обвиняемая рассказала, что избавилась от младенца целенаправленно, положив его под припаркованный автомобиль. Она рассчитывала, что под машиной его не найдут, и при низкой температуре воздуха он замерзнет насмерть.

Следствием также установлено, что женщина является многодетной матерью – двое других детей проживают с бабушкой на территории другого государства.

39-летняя москвичка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано для направления в суд», – отметили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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