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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:18 мск

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Бастрыкин затребовал доклад о мошенничестве при строительстве коттеджей в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал информацию по проверке сообщений о присвоении денег граждан, оплативших строительство коттеджей в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

«В эфире федерального телеканала сообщалось, что не менее пяти семей стали жертвами махинаций на рынке недвижимости. Застройщик получил от них деньги за возведение коттеджей в Подмосковье, но своих обязательств не выполнил. Указывается, что недобросовестный застройщик ранее уже привлекался к уголовной ответственности в связи с аналогичными преступлениями, но продолжает заниматься продажей недвижимости», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе отметили, что главным следственным управлением СК России по Московской области организована процессуальная проверка по указанному сюжету.

Глава Следкомитета поручил руководителю ГСУ СКР по Подмосковью Александру Старикову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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