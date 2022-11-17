Суд в Подмосковье вынес приговор сутенерам, отправившим на «точку» несовершеннолетнюю

Суд в подмосковном Красногорске вынес приговор троим мужчинам, признав их виновными в сутенерстве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

По данным следствия, с 2015 по осень 2020 года осужденные, действуя в составе криминальной группы, организовали на территории Красногорска две точки занятия проституцией и привлекали девушек, которые впоследствии оказывали соответствующие услуги.

«Один из членов группы вовлек в занятие проституцией несовершеннолетнюю, а также родственника для участия в деятельности преступной группы по организации занятия проституцией, а также иных лиц, которые впоследствии осуществляли функции радистов, водителей и охранников», – говорится в сообщении ведомства.

В зависимости от роли и степени участия мужчины признаны виновными по ч. 1 ст.241 УК РФ (организация занятия проституцией), п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ (использование для занятия проституцией несовершеннолетних), ч. 3 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией, совершенное организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего).

Приговором Красногорского городского суда двум соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года и 4 года – обоим с отбыванием наказания в колонии общего режима, а третьему – в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно.

Уголовное дело в отношении еще троих соучастников выделено в отдельное производство.

Москва, Андрей Дорофеев

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