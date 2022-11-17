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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:18 мск

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Патент на работу для иностранцев подорожает в Подмосковье

Стоимость патента на работу для иностранных граждан в 2023 году повысится в Подмосковье до 6600 рублей в месяц. Как сообщила пресс-служба Московской областной думы, соответствующий закон депутаты приняли на сегодняшнем заседании.

Председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов отметил, что в текущем году стоимость патента составляет 5 900 рублей в месяц.

По словам министра экономики и финансов Московской области Наталии Маслёнкиной, увеличение стоимости патента для иностранцев позволит увеличить доходы консолидированного бюджета региона на 2 млрд рублей.

При этом она подчеркнула, что аналогичный размер патента будет установлен в Москве в рамках единого экономического пространства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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