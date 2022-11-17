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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:18 мск

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Житель подмосковного Одинцова перерезал горло матери-пенсионерке

Полицейские задержали в подмосковном Одинцове местного жителя, зарезавшего собственную мать. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета России.

Правоохранителей вызвали родственники 42-летнего мужчины, сообщившие, что он направился к матери, находясь в неадекватном состоянии.

«По данным следствия, 16 ноября 2022 года в квартире, расположенной в городе Одинцово сотрудниками правоохранительных органов обнаружено тело пенсионерки. Установлено, что подозреваемый нанес своей матери колото-резаное ранение в области шеи. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Как добавили в СК, проводится комплекс следственных действий, направленный на установление обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначено проведение медицинской, молекулярно-генетической и амбулаторных комплексных судебных экспертиз. Также планируется назначение психолого-психиатрической экспертизы.

«В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения», – отметили в пресс-службе ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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