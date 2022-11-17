Водитель, протащивший за машиной полицейского во «Внуково», приговорен к 3,5 годам колонии

Солнцевский районный суд вынес обвинительный приговор 26-летнему жителю Москвы Тимуру Шеину, который протащил за автомобилем полицейского на автостоянке аэропорта «Внуково». Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года, когда сотрудники полиции осуществляли сопровождение иностранных граждан, подлежащих депортации. Один из задержанных при участии подсудимого попытался скрыться.

Водитель автомобиля Skoda, припаркованного у терминала «Д» аэропорта, увидел своего знакомого, бегущего к машине, и преследующего его сотрудника полиции. Он открыл переднюю пассажирскую дверь, через которую запрыгнул в салон беглец, и начал движение.

«Однако полицейский, не давая закрыть дверь, потребовал остановиться. В ответ на законные требования сотрудника полиции Шеин резко начал движение по направлению к выезду с территории аэропорта и протащил правоохранителя несколько метров по асфальтированному покрытию, причинив тяжкий вред его здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»