российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:18 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Водитель, протащивший за машиной полицейского во «Внуково», приговорен к 3,5 годам колонии

Солнцевский районный суд вынес обвинительный приговор 26-летнему жителю Москвы Тимуру Шеину, который протащил за автомобилем полицейского на автостоянке аэропорта «Внуково». Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года, когда сотрудники полиции осуществляли сопровождение иностранных граждан, подлежащих депортации. Один из задержанных при участии подсудимого попытался скрыться.

Водитель автомобиля Skoda, припаркованного у терминала «Д» аэропорта, увидел своего знакомого, бегущего к машине, и преследующего его сотрудника полиции. Он открыл переднюю пассажирскую дверь, через которую запрыгнул в салон беглец, и начал движение.

«Однако полицейский, не давая закрыть дверь, потребовал остановиться. В ответ на законные требования сотрудника полиции Шеин резко начал движение по направлению к выезду с территории аэропорта и протащил правоохранителя несколько метров по асфальтированному покрытию, причинив тяжкий вред его здоровью», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил мужчину к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Причиной убийства девушки на юго-западе Москвы стало отсутствие взаимности / Найденная сегодня убитой москвичка накануне жаловалась на преследование: подозреваемый задержан / Полиграф помог изобличить мужчину в двойном убийстве 20-летней давности / Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили во дворе многоэтажки на юго-западе Москвы / Пожар на рынке в Москве локализован / Пожар вспыхнул на одном из крупнейших рынков Москвы / Москвичка, пытавшаяся заморозить новорожденного, предстанет перед судом / Мужчина «просто так» поджег крыльцо храма в Москве

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве, ЧП в Подмосковье,