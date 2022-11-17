Федеральный центр беспилотных авиасистем будет создан в Москве

Федеральный центр беспилотных авиационных систем будет создан в Москве на базе индустриального парка «Руднево». Соответствующий меморандум подписали мэр Сергей Собянин, вице-премьер – министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и генеральный директор автономной некоммерческой организации «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.

Предполагается, что уже в этом году в индустриальном парке откроют около 120 тысяч квадратных метров для производителей беспилотных систем. В дальнейшем площадь вырастет почти до полумиллиона квадратных метров.

«Там есть все для того, чтобы эффективно работать. Это касается не только производства, но и проведения испытаний, взаимодействия с федеральными и региональными структурами», – пояснил мэр Москвы.

«В недалеком прошлом беспилотники были дорогостоящей игрушкой, на которую смотрели очень скептически. Сегодня – даже в рамках военных операций – очевидно, что это один из ключевых элементов высоких технологий, которые необходимы для победы. В гражданском направлении беспилотники все больше и больше занимают экономические ниши. Это и транспортировка, и высокоточная съемка, и создание цифровых двойников, и контроль за коммунальной сферой, отраслью строительства и так далее. Конечно, очень важно эту огромную массу инноваций как-то структурировать, и мы как раз об этом говорили с коллегами. Для этого нужен федеральный российский центр в области беспилотных авиасистем», – отметил Собянин, которого цитирует пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Для эффективной работы вблизи индустриального парка будет создана особая зона свободных полетов площадью более 100 гектаров и высотой до 500 метров. Это будет полноценный испытательный полигон для тестирования БПЛА. Кроме того, испытания будут проходить на аэродроме Орловка в Тверской области.

Москва, Андрей Дорофеев

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