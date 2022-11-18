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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:20 мск

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Тело женщины с ножевыми ранениями обнаружили во дворе многоэтажки на юго-западе Москвы

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Тело женщины с ножевыми ранениями было обнаружено сегодня рядом с одной из многоэтажек на юго-западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Утром 18 ноября 2022 года вблизи жилого дома, расположенного по Севастопольскому проспекту в городе Москве, обнаружено тело женщины 1993 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», – говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В пресс-службе добавили, что следователи криминалисты Следственного комитета работают на месте происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения.

«Проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и задержание лица, причастного к его совершению», – добавили в СК.

Как добавили в прокуратуре Москвы, тело было обнаружено рядом с домом, где проживала женщина. На месте работу правоохранительных органов координирует Зюзинский межрайонный прокурор.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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