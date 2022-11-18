Домодедовский коммерсант сокрыл от уплаты в бюджет более 110 млн рублей

Гендиректор одной из подмосковных фирм подозревается в уклонении от уплаты налогов на сумму более 110 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью, с целью занижения налоговой базы по налогу на прибыль и завышения сумм НДС, заявленных к вычету, приобщил к бухгалтерскому учету организации фиктивные финансово-хозяйственные документы по взаимоотношениям с несколькими фирмами, где учредителями и директорами являлись подставные физические лица, без намерений осуществления реальной финансово-хозяйственной деятельности и обладающие признаками фиктивности», – говорится в сообщении ведомства.

В соответствии с решением ИФНС России по городу Домодедово сумма недоимки по уплате налогов, сборов, страховых взносов составила более 111 млн 484 тысяч рублей.

В отношении коммерсанта возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

«Следователями проведены допросы, истребована документация, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности фирмы, назначено проведение бухгалтерской экспертизы. Принимаются меры к возмещению ущерба», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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