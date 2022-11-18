Специальный сайт для трудоустройства иностранцев появился в столичном регионе

Многофункциональный миграционный центр (ММЦ) Москвы запустил сайт для местных работодателей и иностранных граждан, желающих трудоустроиться в столице и Подмосковье. Об этом сообщила министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

«Для оказания услуги по организованному набору трудовых мигрантов ММЦ запустил сайт с интуитивно понятным пользователю интерфейсом на нескольких языках. С его помощью трудовые мигранты могут в режиме онлайн получить комплексную услугу по трудоустройству в Москве и Московской области, включающую прохождение собеседования, а работодатели – найти квалифицированных сотрудников из числа иностранных граждан по заданным ими параметрам», – цитирует Багрееву сайт мэра и правительства столицы.

По ее словам, деятельность ММЦ способствует развитию быстрой и легальной интеграции иностранных граждан, повышению их вклада в экономику региона.

В рамках этой работы миграционный центр уже открыл представительства в Узбекистане и Таджикистане, а также создал мобильное приложение, благодаря которому мигранты могут заранее записаться на прием в ММЦ, оплатить услуги по оформлению трудового патента и ежемесячно оплачивать его, сохраняя историю своих платежей в смартфоне.

Москва, Андрей Дорофеев

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