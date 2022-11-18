Полиграф помог изобличить мужчину в двойном убийстве 20-летней давности

Следственный комитет предъявил 39-летнему мужчине обвинение в убийстве двух женщин, которое было совершено 20 лет назад на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка ведомства.

Преступление было совершено в августе 2002 года – в квартире жилого дома на Ярославском шоссе были обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти. Раскрыть убийство по горячим следам не удалось. В ходе работы следователей и криминалистов по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет были детально проанализированы материалы уголовного дела, с учетом применения современных криминалистических методов и баз данных, а также проведены дополнительные осмотры и судебные экспертизы.

«В результате верно выстроенной тактики проведения следственных действий подозреваемый дал подробные показания о событиях 2002 года. Кроме того, его причастность к совершенному преступлению подтверждена заключениями дактилоскопической, молекулярно-генетической экспертиз, психофизиологического исследования с применением полиграфа», – говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что убийство произошло на бытовой почве.

Мужчина задержан. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»