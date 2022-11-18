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Воскресенье, 20 ноября 2022, 11:21 мск

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Житель Подмосковья зарезал младшего брата

В подмосковном Орехово-Зуево правоохранители задержали 39-летнего местного жителя, который зарезал собственного 33-летнего брата. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 17 ноября 2022 года в ходе совместного распития спиртных напитков между подозреваемым и его братом произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес родственнику ножевое ранение в область груди. От полученной травмы потерпевший скончался. На место происшествия родственницей мужчин была вызвана бригада скорой помощи и правоохранительные органы, которые задержали подозреваемого», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, на допросе у следователя подозреваемый признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего. Следователем произведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, в том числе смывы и орудие преступления. Также проведены допросы, назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, молекулярно-генетическая и психолого-психиатрическая.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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