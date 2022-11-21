Тело задушенного таксиста обнаружили на западе Москвы

Тело таксиста с признаками насильственной смерти было обнаружено сегодня в автомобиле на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Во дворе жилого дома, расположенного по улице Ельнинской в городе Москве, в автомобиле такси обнаружено тело водителя 1972 года рождения с признаками насильственной смерти в виде асфиксии», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что на месте работают следователи Кунцевского межрайонного следственного отдела Следкомитета.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ(убийство). Прокуратура Москвы взяла расследование дела на контроль.

Москва, Андрей Дорофеев

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