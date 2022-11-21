В столице 10-летняя девочка погибла под колесами автомиксера

Автомиксер на базе «Камаза» совершил сегодня в столице наезд на школьницу. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«На ул. Родниковая водитель автомобиля «Камаз» совершил наезд на 10-летнюю девочку. Малолетняя скончалась на месте», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что на месте происшествия работу правоохранительных органов координирует Солнцевский межрайонный прокурор.

«Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой органами полиции, и принятие решения по ее результатам», – отметили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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