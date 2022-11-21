Приезжий штамповал в столице поддельные рабочие патенты для иностранцев

Правоохранителя задержали в столице приезжего мужчину, организовавшего изготовление фальшивых патентов на работу для иностранных граждан. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД по городу Москве.

«Столичные полицейские получили оперативную информацию о том, что 34-летний приезжий из ближнего зарубежья изготавливает поддельные патенты на работу, дающие право иностранцам заниматься трудовой деятельностью на территории Российской Федерации. Под нужды своего криминального бизнеса он оборудовал компьютерной техников нежилое помещение на улице Талалихина. Полицейские задержали злоумышленника на месте его «работы», – говорится в сообщении ведомства.

В ходе осмотра помещения правоохранители изъяли печать на имя нотариуса, а также 8 готовых патентов. Проведённое исследование показало, что всё найденное является подделками.

Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка документов, штампов, печатей и бланков). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время полицейские проводят мероприятия, направленные на установление возможных соучастников подозреваемого»,– добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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