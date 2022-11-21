Мужчина, зарезавший посетителя столичного кафе, 16 лет менял внешность и жил по фальшивым документам

Правоохранители задержали в Подмосковье мужчину, подозреваемого в убийстве посетителя кафе, совершенном в столице 16 лет назад. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, вечером 24 февраля 2006 года в помещении кафе, расположенном по Алтуфьевскому шоссе в городе Москве, обвиняемый в ходе конфликта из-за возникших личных неприязненных отношений нанес мужчине 1982 года рождения ножевое ранение в область груди. В результате острой кровопотери потерпевший скончался на месте происшествия, а нападавший скрылся», – говорится в сообщении ведоства.

В ходе работы следователей и криминалистов по раскрытию преступлений прошлых лет совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска были проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно изучены собранные доказательства. На первоначальном этапе следствия личность злоумышленника была установлена, и он объявлен в розыск. Мужчину проверили с применением современных баз данных.

«Было установлено, что он проживает на территории Московской области, использует меры конспирации внешности и подложные документы на другое лицо, что позволяло ему долгое время скрываться от следствия. Проведёнными исследованиями идентифицирована его личность и он задержан», – отметили в СК.

Бутырским районным судом Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»