российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 ноября 2022, 18:16 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Охранник в Подмосковье забил коллегу до смерти во время дежурства

В подмосковном Раменском охранник во время дежурства нанес коллеге смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 20 ноября 2022 года между подозреваемым и его коллегой в ходе совместного распития спиртных напитков на рабочем месте в городе Раменское произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе развития ссоры мужчина нанёс своему оппоненту множественные удары. От полученных травм мужчина скончался. После обнаружения тела на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов после чего подозреваемый был задержан», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе допроса охранник признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, а также запись с камер наружного видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нанесения ударов. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической и биологической.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

СКР расследует смерть младенца в Петербурге / Мужчина, зарезавший посетителя столичного кафе, 16 лет менял внешность и жил по фальшивым документам / Тело задушенного таксиста обнаружили на западе Москвы / Власти Сахалина готовы начать выплату помощи жильцами двух пострадавших домов / Под Петербургом прорвало трубопровод, горит газ / Спасатели выяснили судьбу всех жильцов разрушенного подъезда на Сахалине / В Подмосковье один человек пострадал при взрыве газа / До девяти выросло число погибших при взрыве газа на Сахалине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Следственный комитет России, Убийства, ЧП в Подмосковье,