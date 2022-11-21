Охранник в Подмосковье забил коллегу до смерти во время дежурства

В подмосковном Раменском охранник во время дежурства нанес коллеге смертельные травмы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«По данным следствия, 20 ноября 2022 года между подозреваемым и его коллегой в ходе совместного распития спиртных напитков на рабочем месте в городе Раменское произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе развития ссоры мужчина нанёс своему оппоненту множественные удары. От полученных травм мужчина скончался. После обнаружения тела на место были вызваны сотрудники правоохранительных органов после чего подозреваемый был задержан», – говорится в сообщении ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе допроса охранник признал свою вину и рассказал об обстоятельствах преступления. Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъяты предметы, имеющие значение для следствия, а также запись с камер наружного видеонаблюдения, на которой запечатлен момент нанесения ударов. Назначено проведение ряда экспертиз, в том числе судебно-медицинской, молекулярно-генетической и биологической.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

«В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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