«Ситуация плачевная»: главу зернового союза удивили позитивные оценки Минфина РФ по ситуации в отрасли

Позитивные оценки Минфина РФ по ситуации на рынке зерна не имеют ничего общего с реальным плачевным положением дел в отрасли. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве. По его данным, в результате падения цен на пшеницу часть аграриев уже торгуют зерном ниже себестоимости.

«Нам катастрофически везло с погодой в этом сезоне. Мы получаем рекорд, и не по одной позиции, а по нескольким сразу в этом году. Это очень сильно сказалось на рыночной обстановке и продавило цены вниз. Цены очень низкие, особенно в Поволжье, на Урале и в Сибири. Они опустились ниже себестоимости по некоторым позициям. Это довольно болезненный процесс для крестьянской экономики. Многие крестьяне нуждаются в деньгах. Идет падение технологического уровня, подготовка к озимому севу уже показала, что не хватает денег в крестьянских карманах для того, чтобы выполнить планы по посевам и заложить достойный урожай на будущий год», – пояснил Злочевский.

По его словам, сложившаяся ситуация является прямым следствием, в том числе, введенных в РФ ограничений на экспорт зерновых культур. «Цены на зерно сильно упали… На фуражную пшеницу цены сегодня колеблются в диапазоне от 6 до 9 тысяч рублей. Это уже прилично ниже себестоимости производимой пшеницы... Продажи фуражного зерна сегодня осуществляются в убыток во многих регионах. Это довольно прискорбное обстоятельство», – подчеркнул он.

При этом глава зернового союза отметил, что поддержка государства оказалась недостаточной. «Три млн (тонн), которые должен Минсельхоз до конца года закупить в интервенционный фонд, не спасают общую ситуацию. Слишком много излишков. Мы вошли в этот сезон с огромными переходящими запасами свыше 30 млн тонн… и собрали рекордный урожай. Сложение этих всех ресурсов дает нам наличие в распоряжении ресурсов порядка 180 млн тонн, а съедаем мы 80», – уточнил Злочевский.

Эксперт также обратил внимание, что излишки зерна «продавливают» рынок и ситуация складывается у крестьян плачевно, исходя из экономики продаж. «Меня удивило непонимание – Минфин выдавал в рамках совещания в Совете Федерации свои оценки по аграрной экономике, как она сегодня складывается. У Минфина все хорошо с аграрной экономикой – прекрасная рентабельность, все великолепно… Только они же считают по данным Росстата, сделанным в 2021 году. Я этому удивился очень сильно – что у Минфина нет оперативных данных, чтобы посчитать то, что сегодня происходит. А экономическая ситуация – плачевная. А у Минфина все в идеале, в шоколаде у нас в аграрном секторе, ничего плохого не происходит», – подчеркнул он.

«60 тонн экспорта хоть как-то к концу сезона способно поправить экономику, производственную – в первую очередь. Но надо учитывать, что мы уже заложили под будущий урожай основу хуже, чем в нынешнем сезоне. Озимых отсеяно 17,6 млн га против 18,4 в прошлом сезоне. Это официальные данные. Они сами за себя говорят, а сколько в этом еще приписок, даже считать не будем. Все равно в любом случае, это меньше фундамент под будущий урожай по озимым», – заключил Злочевский.

Москва, Мария Соколова

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