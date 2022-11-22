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Вторник, 22 ноября 2022, 10:25 мск

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Подпольный швейный цех с мигрантами выявили в Подмосковье

Фото: ГУ МВД по Московской области

Правоохранители выявили в Орехово-Зуево швейный цех, где незаконно работали и проживали мигранты. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по Московской области.

«На момент появления стражей правопорядка в цехе незаконно трудились и там же проживали 13 уроженцев одной из стран Юго-Восточной Азии. По результатам проверки по учётным базам в отношении всех присутствующих иностранцев за нарушение режима пребывания в России были составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что нелегальные мигранты помещены в центр временного содержания иностранных граждан, на каждого из них наложен штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы страны.

В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению организатора незаконной миграции.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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