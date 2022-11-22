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Вторник, 22 ноября 2022, 11:55 мск

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Ребенок и двое взрослых получили травмы при хлопке газа в Подмосковье

Трехлетняя девочка и двое взрослых получили травмы в результате хлопка бытового газа в частном домовладении в городском округе Клин. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, сегодня около 5 часов утра в частном жилом доме в д. Мисерово при неосторожном обращении с газовым баллоном произошёл хлопок газовоздушной смеси. В результате происшествия термические ожоги различной степени тяжести получили девочка 2019 года рождения и ее родители. Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

На место происшествия выехали следователи следственного отдела по г. Клин ГСУ СК России по Московской области, организована проверка.

Клинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего и принятие процессуального решения по данному факту.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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