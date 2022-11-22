Подмосковные коллекторы оштрафованы на 100 тысяч рублей за телефонный спам

Коллекторская фирма оштрафована на 100 тысяч рублей за слишком частые звонки и SMS-сообщения заемщице. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Московской области.

По данным приставов, к ним с жалобой на телефонный спам обратилась жительница Подмосковья. В ходе административного расследования сотрудниками службы было установлено, что организация, внесенная в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, при взаимодействии с заемщиком превысила допустимое количество звонков и SMS-сообщений.

«В соответствии с законодательством РФ подобные действия влекут за собой административную ответственность. Постановлением ГУФССП России по Московской области, юридическое лицо признано виновным и ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей», – говорится в сообщении ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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