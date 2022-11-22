Водитель такси погиб и пять человек пострадали в аварии на Калужском шоссе столицы

Один человек погиб и пятеро пострадали в аварии, произошедшей на 38 км Калужского шоссе столицы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По оперативным данным, водитель автомобиля такси совершил столкновение с автомобилем сервиса «каршеринг». В результате происшествия водитель автомобиля такси от полученных травм скончался на месте, три его пассажира получили ранения различной степени тяжести. Также пострадали водитель и пассажир автомобиля сервиса «каршеринг», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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