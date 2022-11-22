Президенты России и Кубы открыли памятник Фиделю Кастро

Президенты России и Кубы Владимир Путин и Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес открыли в Москве памятник лидеру кубинской революции Фиделю Кастро.

Монумент авторства скульптора Алексея Чебаненко и архитектора Андрея Белого представляет собой фигуру кубинского государственного деятеля из бронзы, установленную на гранитный постамент. Памятник находится на площади Фиделя Кастро, на пересечении Новопесчаной и 2-й Песчаной улиц в столичном районе Сокол.

Как уточнила пресс-служба Кремля, после участия в церемонии открытия монумента начались переговоры президентов. «На повестке дня – текущее состояние и перспективы развития российско-кубинского стратегического партнёрства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, международная тематика», – говорится в сообщении.

Ранее сегодня президент Кубы выступил в Госдуме.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»