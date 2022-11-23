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Среда, 23 ноября 2022, 11:29 мск

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Крупный пожар в Подмосковье: из горящего хостела эвакуировались почти 200 человек

Крупный пожар произошел сегодня утром в хостеле, расположенном Солнечногорском городском округе Подмосковья, передает агентство «Москва» со ссылкой на региональный главк МЧС России.

«В 9.22 поступило сообщение о пожаре в жилом здании (хостел «ХотелХот») по адресу: городской округ Солнечногорск, дер. Дубровки, ул. Аэропортовская, стр. 7. Здание: трехэтажное с цокольным этажом, кирпичное, размером в плане 20 на 50 м. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение кровли по всей площади, угроза распространения пожара по зданию, звено газодымозащитной службы в разведке. По предварительной информации, из здания самостоятельно эвакуировались около 200 человек до прибытия пожарных подразделений. Предварительно, погибших и пострадавших нет», – пояснили в МЧС.

В ведомстве добавили, что к ликвидации возгорания привлечены 61 человек и 18 единиц техники, в числе которых от МЧС 43 человека и 12 единиц техники.

По данным СМИ, площадь возгорания составляет около 1 тысячи кв м. Отмечается, что на момент начала пожара в подвале здании находился большой объем дизельного топлива.

Пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета по Подмосковью сообщила, что ведомство начало проверку по факту возгорания.

«Следователям предстоит выяснить причины и обстоятельства, приведшие к пожару. Планируется назначение ряда экспертиз, в том числе пожарно-технической. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении СК.

Как уточняет РИА «Новости», загоревшийся хостел «ХотелХот Шереметьево» является частью крупной сети мини-отелей расположенных в Москве, Московской области и Петербурге.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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