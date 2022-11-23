Резиденция посла Алжира загорелась в столице

Пожар произошел сегодня в административном здании, расположенном в центре столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу Москве.

«В 11.08 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Центральный административный округ, ул. Спиридоновка, д. 13. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что происходит возгорание на 2-м этаже 3-этажного административного здания старой постройки», – говорится в сообщении ведомства.

По данным спасателей, в 11.26 открытое горение было ликвидировано.

Сведений о пострадавших не поступало.

Как сообщают СМИ, по указанному адресу располагается резиденция посла Алжира.

Столичный департамент транспорта предупредил водителей, что движение по Спиридоновке перекрыто.

«Из-за возгорания в здании перекрыто движение по улице Спиридоновка в районе дома 13. На месте работают оперативные службы города», – говорится в сообщении.

Москва, Андрей Дорофеев

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