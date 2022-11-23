Конвейер автозавода «Москвич» запустили в столице

Автомобильный завод «Москвич» возобновил работу в столице. Как сообщает РИА «Новости», на предприятии сегодня стартовало серийное производство городского кроссовера «Москвич 3».

Серийную сборку открыли вице-премьер, глава минпромторга Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин.

Министр уточнил, что в текущем году запускается не только крупноузловая сборка автомобиля «Москвич 3», но и производство электромобилей.

«Задача на ближайшее время – наладить процессы мелкоузловой сборки с привлечением локальных поставщиков до конца 2023 года. Следующим этапом будет создание собственной универсальной платформы для отечественного электромобиля, старт производства которого запланирован на конец 2025 года», – сказал Мантуров.

Он назвал это направление работы приоритетом для завода.

«До 2025 года есть четкие согласованные планы по наращиванию уровня технологической независимости, имея в виду уровень локализации по этапам сварки, покраски с выходом на полную технологическую независимость к 2027 году», – добавил вице-премьер.

Запуск полномасштабного производства на площадке «Москвича» обеспечит работой еще около 40 тысяч человек, подчеркнули в минпромторге.

Собянин напомнил, что завод запускают меньше чем через полгода, после ухода Renault с предприятия.

«Многие думали, что на этом российский автопром закончится, но на самом деле это стало еще одним стимулом возрождения нового производства. Москва сегодня запускает новую модель под старым брендом «Москвич», и это историческое событие», – сказал мэр столицы.

В минпромторге уточнили, что продажи кроссовера «Москвич 3» начнутся в столице уже в декабре. При этом автомобили бренда планируют в будущем включить в госпрограммы поддержки спроса.

«Москвич 3» – компактный кроссовер, оборудованный бензиновым турбомотором (1,5 л, 150 л.с., 210 Н·м) в паре с автоматической трансмиссией CVT (вариатором) или шестиступенчатой механической коробкой передач.

Москва, Андрей Дорофеев

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