Родители детей-инвалидов получат право на 24 дополнительных выходных дня подряд

Государственная дума в третьем чтении приняла закон о праве родителей детей-инвалидов раз в год брать до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дне подряд. Об этом сообщила сегодня пресс-служба нижней палаты российского парламента.

«Это позволит родителям более свободно планировать лечение, реабилитацию или отдых ребенка-инвалида, не опасаясь, что для их организации придется брать отпуск за свой счет или рисковать рабочим местом», – говорил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствии с документом, предоставление дополнительных выходных будет согласовываться с работодателем в случае использования более четырех таких дней.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что эти дни могут складываться как за счет накопления, так и переноса с последующих периодов в течение одного календарного года. Таким образом, родители детей-инвалидов смогут накапливать дополнительные выходные и использовать их как полноценный отпуск.

По действующей сейчас норме Трудового кодекса допускается брать только четыре дополнительных выходных ежемесячно.

Москва, Андрей Дорофеев

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