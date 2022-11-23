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Среда, 23 ноября 2022, 16:42 мск

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Водителя, специально сбившего полицейского на юге Москвы, задержали после двух дней поисков

В Москве задержан мужчина, который во время проверки документов скрылся на машине от наряда ДПС, сбив при этом одного из полицейских. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

По данным ведомства, ЧП произошло днем 21 ноября. «Подозреваемый, управляя автомобилем марки «Хонда», был остановлен сотрудниками дорожно-патрульной службы за проезд на запрещающий сигнал светофора. На законные требования сотрудника полиции предъявить документы, не желая этого делать, злоумышленник начал движение на автомобиле, совершив наезд на сотрудника, после чего скрылся с места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

Сотруднику полиции были причинены телесные повреждения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Местонахождение подозреваемого 1991 года рождения было установлено в ходе совместной работы следователей, сотрудников уголовного розыска и ГИБДД. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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