«Прошло 14 лет, а воз и ныне там»: бюджетные планы правительства РФ ставят под угрозу ряд отраслей

Принятый накануне Госдумой во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы ставит под угрозу существования ряд отраслей народного хозяйства. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня депутат Госдумы от КПРФ Олег Михайлов. По его словам, ответственный за формирование проекта бюджета глава Минфина РФ Антон Силуанов не держит данного парламентариям обещания.

«Принят бюджет РФ на 2023-й и последующие года. К сожалению, практически все поправки, внесенные депутатами фракции КПРФ, были отклонены парламентским большинством и комитетом по бюджету. Между тем, эти поправки имели принципиальный характер. Они были направлены на существенное изменение отношения ко многим отраслям и сельского хозяйства, и промышленности, и лесного хозяйства, образования, здравоохранения и многих других направлений, которые сегодня испытывают крайний дефицит финансирования, которые сегодня действительно проседают и в которые необходимо вкладывать существенно больше ресурсов, чтобы мы не потеряли некоторые отрасли», – подчеркнул Михайлов.

Депутат обратил внимание на ситуацию в лесном хозяйстве и гидрометеорологии, которые сегодня «испытывают крайний дефицит финансирования». «В (лесную) отрасль людей идет мало, потому что зарплаты крайне низкие – лесники, лесоустроители и так далее – 20-30 рублей. Ну, какая молодежь пойдет работать в этом направлении? Мы можем просто потерять эту часть нашего хозяйства. Точно такая же ситуация и с гидрометеорологической службой. Мы можем в ближайшие годы уже утратить большое количество наших метеостанций, потому что сокращается финансирование на этом направлении, – а это навигация, аэронавигация, военная часть и так далее. То, что создавалось годами еще в советское время, мы сегодня можем просто потерять», – пояснил он.

Среди принципиальных поправок Михайлов выделил проект переселения россиян из районов Крайнего севера и приравненных к нему территорий. «Еще в 2009 году будучи заместителем министра финансов Антон Силуанов говорил здесь в Госдуме, что публично-правовое обязательство РФ, связанное с переселением людей, которые долго трудились и отдали долг нашей стране и работали в районах Крайнего севера, должно быть исполнено в течении ближайших 5-7 лет, и для этого должны быть обеспечены соответствующим бюджетным финансированием из федерального бюджета. Однако с тех пор прошло почти 14 лет, а воз, что называется, и ныне там», – констатировал депутат.

«Некоторые люди стоят в очереди на переселение более 40 лет. Сегодня уже такая горькая шутка есть, что давайте примем закон, который позволяет передавать эту очередь внукам, правнукам и так далее, потому что при этом поколении дождаться переселения из районов Крайнего севера невозможно», – заявил Михайлов.

Депутат привел данные, что для расселения очереди на переселение, а это порядка 170 тысяч семей, необходимо выделять в год до 80 млрд рублей. «Сегодня внесено в бюджет и поддержано фактически парламентским большинством 4,5 млрд в год. То есть, за три года 13,5 млрд. При таком уровне финансирования мы переселим, дай Бог, чтобы 1,3-1,5 тысячи семей в год. Большое количество людей так и не смогут выехать», – подчеркнул он.

«К сожалению, как эти поправки, так и многие другие, не были поддержаны парламентским большинством», – заключил Михайлов, подчеркнув «неконструктивную позицию «Единой России».

Накануне Госдума утвердила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. В ответственный комитет было подано порядка 750 поправок. Как уточнили в пресс-службе нижней палаты парламента, в ходе рассмотрения комитетом по бюджету был поддержан блок поправок депутатов из разных фракций, предусматривающих перераспределение 58,9 млрд рублей по отдельным направлениям.

Документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с постепенным снижением цен на нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году, умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 за доллар и возвращение к инфляции с 12,4% в этом году к 4% по итогам 2024 года. Как ожидает правительство, ВВП, промпроизводство, инвестиции в основной капитал и показатели уровня жизни россиян превысят докризисные значения к концу 2024 года.

Москва, Мария Соколова

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