Высокие чины столичного главка МВД обвиняются в организации незаконной миграции

Заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Москве, бывший замначальника того же управления и двое коммерсантов обвиняются в организации незаконного въезда иностранцев на территорию России. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Главным следственным управлением Следственного комитета России предъявлено обвинение заместителю начальника УВМ ГУ МВД России по г. Москве Вячеславу Фокину и бывшему заместителю начальника столичного управления по вопросам миграции Дмитрию Тахтаулову, а также двум предпринимателям Андрею Школьникову и Виталию Абрамову в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции)», – говорится в сообщении ведомства.

По данным следствия, в 2021 году сотрудники столичного управления по вопросам миграции получили от подконтрольной предпринимателям коммерческой компании, не осуществляющей хозяйственную деятельность, ходатайства о разрешении на въезд иностранных граждан, содержащие недостоверные сведения о целях въезда. На основании этих ходатайств должностные лица МВД, используя служебное положение, организовали незаконное оформление приглашений на въезд иностранцев.

Должностные лица и предприниматели задержаны.

«В целях подтверждения преступной деятельности у обвиняемых проведены обыски, в ходе которых изъяты наличные денежные средства и документы, подтверждающие их незаконную деятельность», – добавили в Следкомитете.

В суд направлено ходатайство об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андре Дорофеев

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