«Мы в принципе лишены будущего»: параметры федерального бюджета не облегчат жизнь россиян

В Госдуме принимаются законы, которые содержат чуть-чуть хорошего, чтобы на этом фоне что-то изъять у граждан. Как передает корреспондент РИА «Новый День», такое мнение высказал сегодня депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев в связи с принятием федерального бюджета и внебюджетных фондов на предстоящую трехлетку. По его словам, документы содержат ряд параметров, с которыми коммунисты категорически не согласны.

«Фракция [КПРФ] внесла больше всех поправок, которые, к сожалению, были отклонены, и по нескольким обстоятельствам не можем голосовать за эти бюджеты», – отметил Коломейцев.

В числе основной причины отказа в поддержке законопроекта парламентарий назвал «продолжение старой политики бюджетного правила». «Напомню, за счет бюджетного правила предыдущего был собран 14-триллионный Фонд национального благосостояния, который только на обменном курсе потерял 4 трлн. Представляете, если бы эти 4 трлн – да в нашу экономику – сколько бы можно было возместить отсутствующих предприятий, точнее уничтоженных Чубайсом и его кампанией во время приватизации», – пояснил он.

При этом депутат обратил внимание на недостаточное финансирование здравоохранения и образования. «Без вложения минимум 7% (ВВП), как это есть во всех развитых странах, а вообще-то лучше до 11%, в образование и здравоохранение, мы в принципе лишены будущего. Потому что у нас по миллиону убывает сегодня граждан – это разница смертности и рождаемости», – констатировал Коломейцев.

«Вот вчера на «правительственном часе» вроде хорошо подготовленное выступление министра здравоохранения [Михаила Мурашко], но у нас ни один министр в силу того, что у нас отсутствует единый ответственный статистический орган, не покажет проблемы. Обратите внимание, встречается президент с министром – красивая картинка: наша жизнь все улучшается, как это хорошо. А по большому счету на встрече должны быть обозначены проблемы и просьбы о том, чтобы увеличить в развитие ресурсы. Этого не происходит», – подчеркнул он.

При этом, как отметил парламентарий, образование и здравоохранение так и остаются услугой, несмотря на принятый закон об отмене этого понятия в этих отраслях. «Сегодня доктор пишет 50% своего рабочего времени бумажки для ФОМС, вместо того чтобы принимать пациентов. Учитель пишет 60% своего времени всевозможные отчеты, справки, доклады для вышестоящих, вместо того чтобы уделить внимание ученику. И мы здесь настаиваем на необходимости принятия нашего закона – образование для всех, чтобы учитель был ориентирован на ученика, как это было раньше. Раньше, если контрольную написал класс на три балла, учитель назначал дополнительное занятие, и только при написании контрольной не ниже четырех с половиной отменялись дополнительные занятия», – отметил он.

Говоря об введении единого социального пособия, Коломейцев обратил внимание, что оно «на самом деле направлено не на то, чтобы облегчить жизнь, хотя есть позитив». «У нас как в последнее время законы принимаются – чуть-чуть хорошего, а остальное на то, чтобы изъять. А пособие, которое будет определяться по нуждаемости, опять ущемит даже тех, кто получает эти пособия. Потому что нашли у вас хатенку какую-то или дачный участок – все, вы уже выбыли из получателей этого пособия», – заключил Коломейцев.

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Документ был разработан на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития с постепенным снижением цен на нефть с $80 за баррель в 2022 году до $65 в 2025 году, умеренное ослабление курса рубля с 68,1 до 72,2 за доллар и возвращение к инфляции с 12,4% в этом году к 4% по итогам 2024 года.

Документ предусматривает доходы бюджета России на 2023 год в 26,13 трлн рублей (17,4% ВВП), расходы – 29,056 трлн (19,4% ВВП). При этом в 2024 году доходы бюджета должны увеличиться до 27,24 трлн рублей, в 2025 году – до 27,98 трлн, а расходы – до 29,43 трлн и 29,24 трлн рублей соответственно. В течение всего трехлетнего периода бюджет будет дефицитным: в 2023 году дефицит составит 2% ВВП, в 2024 году – 1,4% ВВП, в 2025 году – 0,7% ВВП. Основным источником покрытия дефицита станут госзаимствования.

Москва, Мария Соколова

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