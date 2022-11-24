Россия при нынешней политике рискует не выйти из системного кризиса, – Зюганов

Россия переживает системный кризис, яркими признаками которого стали массовое обнищание и старение населения. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов сегодня на заседании «круглого стола» по вопросам импортозамещения. По его оценке, страна без развития реального производства при нынешней неэффективной политике не сможет решить ни одной проблемы.

«Что касается обнищания и старения населения, это две проблемы, которые острее всего затронули нашу державу. У нас на сегодня примерно 150 млн человек. Мы получили в этом году больше 150 млн тонн хлеба. Страна, которая имеет по тонне хлеба, по тонне нефти (на человека) считается абсолютно богатой и успешной. Тем не менее, практически во всех магазинах цены на хлеб растут», – констатировал Зюганов.

Лидер КПРФ считает, что «это свидетельствует об отсутствии реальной ответственности исполнительной власти, форм регулирования ценообразования». «Вообще это совсем не нормально в вымирающей стране поднимать цены на хлеб в условиях системного кризиса», – подчеркнул он.

При этом Зюганов обратил внимание, что в советский период страна перегнала США, Францию и Финляндию по продолжительности жизни населения. «И в 91-м году уверенно смотрели в будущее. Но в связи с тем, что нас вмонтировали в систему, которая предусматривала разрушение нашей экономики и мы должны были обслуживать нефтегазовую трубу, лесоповал и карьер, – мы получили тот результат, который имеем сегодня. Отстаем уже на 15 лет от тех стран, которые туда нас вогнали. И для нас принципиально важно понять причину – почему это произошло. Если даже в этом году, имея такой урожай цены прут на хлеб, а из хлеба изготавливается 250 видов продовольственных товаров, то это значит, что система работает абсолютно неэффективно», – констатировал политик.

«Не решив проблему развития реального производства, мы не решим ни одной другой проблемы. Та война, которую нам объявили, требует решения трех задач. Первое – максимальной мобилизации ресурсов. При такой политике ресурсы невозможно мобилизовать. Вчера отчитывался министр здравоохранения – за 7 лет между 3-4% расходной части бюджета, и ничего не растет, а страна продолжает по-прежнему вымирать ударными темпами. В этом году потеряем еще один миллион своих сограждан, за предыдущий – потеряли почти три. Так что нам нужен новый курс, новая политика и реальное импортозамещение», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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