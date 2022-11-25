Несовершеннолетний водитель сбил женщину на переходе в Москве

На востоке столицы женщина получила тяжелые травмы в результате наезда легковушки, которой управлял 17-летни юноша без водительских прав. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«24 ноября около 23 часов 17-летний юноша, не имея права управления транспортными средствами, сел за руль автомобиля «Тойота Королла» и при движении по ул. Красноярская совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 30-летняя женщина в тяжелом состоянии доставлен в одну из столичных больниц», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе добавили, что, по словам несовершеннолетнего, автомобиль он купил в начале ноября, не сказав продавцу о своем возрасте.

Прокуратура Восточного административного округа Москвы поставила на контроль расследование обстоятельств ДТП, а также установление причин и условий произошедшего, обстоятельств приобретения и использования подростком транспортного средства.

Москва, Андрей Дорофеев

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