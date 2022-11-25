Вооруженные налетчики отняли в Москве у двух иностранцев крупную сумму валюты

Полицейские задержали четверых участников разбойного нападения, которые отняли в Москве у двух иностранцев более 76 тысяч долларов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Установлено, что потерпевшие нашли в Интернете предложение об обмене валюты по выгодному курсу. Контрагенты назначили встречу возле торгового центра на Ленинградском шоссе. Прибыв по указанному адресу, мужчины сели в автомобиль премиум-класса, однако в салоне оказались злоумышленники. Угрожая похожим на пистолет предметом, они забрали свыше 76 тысяч долларов США. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие выпрыгнули из машины. Нападавшие скрылись», – уточнила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой).

«В кратчайшие сроки полицейские установили местонахождение четверых подозреваемых и задержали их по нескольким адресам в городе Твери. Машина, на которой передвигались сообщники, обнаружена на улице Адмирала Макарова. Большая часть похищенных денежных средств изъята», – добавила Волк.

Задержанные доставлены в отдел полиции, с ними проводятся следственные действия.

Москва, Андрей Дорофеев

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