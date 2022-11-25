российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 ноября 2022, 11:57 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Жители Москвы смогут бесплатно получать глазные протезы

Мэрия Москвы включила глазной протез в перечень технических средств реабилитации медицинского назначения, которые предоставляют москвичам за счет городского бюджета. Об этом сообщила сегодня пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Протез устанавливают пациентам, перенесшим операции по удалению глазного яблока. Каждый год специалисты столичной системы здравоохранения проводят от 150 до 220 таких хирургических вмешательств. Их причинами могут стать внутриглазные опухоли, терминальная глаукома, поствоспалительные и посттравматические состояния, приведшие к слепоте и субатрофии глазного яблока», – отметили в пре-службе.

Имплант позволяет сохранить органо-рефлекторные связи. Протез поддерживает в тонусе мимические мышцы лица, фиксирует слезные железы в физиологическом положении, защищает веко от провисания, предотвращает остановку роста костных пластин лицевого черепа, а также служит барьером для попадания инфекций в полость глазницы.

Как правило, при первичном протезировании используют два-три стандартных глазных протеза. В последующем их замена производится у детей один раз в год, у взрослых – не чаще одного раза в два года.

Сейчас возможность получить имплант за счет средств федерального бюджета есть только у инвалидов. Однако до 50% пациентов на момент оперативного вмешательства не являются инвалидами и в последующем, при проведении медико-социальной экспертизы, могут не быть ими признаны.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Московские власти отказались от проведения зимнего велофестиваля / Конвейер автозавода «Москвич» запустили в столице / Технический пуск движения по всей Большой кольцевой линии московского метро состоится до конца года / Федеральный центр беспилотных авиасистем будет создан в Москве / Собянин высказался против отмены новогодних гуляний, но предложил москвичам самим решить этот вопрос / Семьи мобилизованных москвичей смогут получить онлайн-консультации по оформлению недвижимости / Городские службы Москвы накануне снегопада переведены в режим повышенной готовности / Зимой патрулировать московские водоемы будут более 20 судов на воздушной подушке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Здоровье, Общество, Россия, Правительство Москвы,