Женщина, вышедшая из авто после ДТП, погибла на МКАД

Женщина погибла в результате тройного столкновения автомобилей, произошедшего сегодня на МКАД. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

«По предварительным данным, в 8 часов 51 минуту на внутренней стороне 25 км МКАД произошло столкновение двух транспортных средств – Skoda и Volvo. Затем водитель и пассажирка автомобиля Volvo вышли из транспортного средства осмотреть повреждения и, через непродолжительное время, водитель автомобиля Mercedes совершил столкновение с автомобилем Volvo, который в последующем совершает наезд на мужчину и женщину, находившихся на проезжей части после ДТП», – говорится в сообщении ведомства.

В Госавтоинспекции добавили, что в результате дорожной аварии водитель Volvo получил ранения и был госпитализирован в медучреждение. Пассажирка того же автомобиля от полученных травм скончалась на месте.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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